النني يكشف عن سبب تفكيره في الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

كشف محمد النني لاعب نادي أرسنال عن عام صعب مر به خلال حياته وهو صغير، مؤكدا على تفكيره في اعتزال كرة القدم.

وقال النني في حوار أجراه مع موقع أرسنال الرسمي: "توفيت والدتي في نفس التوقيت الذي استغنى عني به النادي الأهلي".

وأضاف النني: "كان نفس العام الذي حدث به الأمرين، لقد لعبت للأهلي لمدة 10 أعوام، وكنت قائد الفريق، ثم جاء لي أحد المدربين وقال لي أنهم لا يحتاجون إلي الآن وقرروا أنني لم أعد جيدا بما يكفي".

وأكمل: "فهذا كأن أصعب عام بالنسبة لي، و لأبي الذي دعمني بكل شيء لأكون لاعب كرة قدم وأصل لأعلى مكانة".

وأردف: "كان كل شيء يسير بشكل جيد ثم فجأة في لحظة واحدة تغير كل شىء، وصدم أبي عندما أخبرته بما قاله لي المدربين وقلت له "سأجعلك فخورا بي"، لأنني كنت أعرف ما قدمه لي حتى أصبح لاعب كرة قدم".

وأشار: "بعد رحيلي من الأهلي انتقلت للمقاولون في سن 16، وفي أول موسم لي لم أشارك سوى في مباراتين، وطلبت من أبي العودة للمنزل، ولكن هو أصر على استمراري، وفي الموسم التالي شاركت مع الفريق الأول وتغيرت حياتي حيث إنني احترفت إلى بازل بعدها".