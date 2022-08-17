النني: لو انتصرنا في الأهلي 7 كانوا يعاقبونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

علق محمد النني لاعب أرسنال على فترة تواجده في الأهلي، مؤكدا على أنها سبب كبير في تشكيل عقليته الحالية.

وقال محمد النني في حوار أجراه مع الموقع الرسمي لآرسنال: "أنا بدأت حياتي مع كرة القدم في نادي كبير في مصر وهو النادي الأهلي، وهذا جعلني أريد اللعب دائما في المستوى المرتفع".

وأكمل: "وجودي في النادي الأهلي أيضا غير من طريقة تفكيري وعقليتي حيث إنني تعودت على الفوز منذ الصغر وكان هذا ما عرفته في بداية حياتي".

وأردف: "في الأهلي إذا انتصرنا 7-0 فقط كانوا يعاقبوننا؛ لأنهم يطالبوننا دائما بالمزيد، حتى في فرق الشباب 7-0 لم تكن كافية لهم، وهذا الأسلوب غير من أسلوب تفكيري مهما انتصرت سيقولون أنه كان من الممكن الفوز بأكثر من ذلك، كما أن في الأهلي اللعب يكون على الألقاب فقط".

وأوضح: "أنا فخور ببدايتي في نادي كبير مثل الأهلي، لأنه ألهمني ولازال يلهمني حتى الآن".