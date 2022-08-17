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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفض النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم وسط ميلان الإيطالي، العرض المقدم من جانب الروسونيري، لتجديد عقده المنتهي في يونيو 2024.

" إسماعيل بن ناصر" نجم وسط ميلان الإيطالي يرفض العرض المقدم من جانب الروسونيري

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن بن ناصر يماطل إدارة ميلان في مفاوضات التجديد، بعدما رفض عرض الروسونيري للتوقيع على عقد جديد مقابل 3 ملايين يورو سنويا.



وأشار الموقع الإيطالي إلى أن الراتب الحالي لبن ناصر يبلغ 1.7 مليون يورو، ويطلب اللاعب الجزائري البالغ 24 عاما ما يزيد عن ضعفي هذا الرقم للموافقة على التجديد.

وأوضح أن هناك رغبة مشتركة من الطرفين لمواصلة المفاوضات، حيث سيعقد باولو مالديني، المدير التقني لميلان، جلسة جديدة مع وكيل بن ناصر، عقب انتهاء الميركاتو الصيفي.

ويستهدف ميلان إزالة الشرط الجزائي في عقد الدولي الجزائري والبالغ 50 مليون يورو، لتأمين تواجده في سان سيرو.

اقتربت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي من التعاقد مع سيزاري كاسادي، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، بعد منافسة قوية مع الغريم اللندني أرسنال.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن تشيلسي أبرم اتفاقًا مع كاسادي على الانتقال للفريق بعقد لـ6 سنوات.



ولم يكن تشيلسي هو النادي الوحيد الراغب في ضم كاسادي، فقد وجد منافسة على ضمه من أندية داخل وخارج إنجلترا أبرزها أرسنال ونيس الفرنسي وساسولو الإيطالي.

وسيدفع تشيلسي مبلغ 15 مليون يورو إلى إنتر ميلان لضم اللاعب الذي لا يزيد عمره على 19 عامًا، حيث ينتظر أن يوقع العقد خلال ساعات حتى 2028.



وقال موقع "فوتبول إيطاليا" الإيطالي إن هناك 5 ملايين يورو إضافية ستضاف إلى الصفقة مرتبطة بالنتائج والأداء والمشاركات.

ولد لاعب الوسط الإيطالي سيزاري كاسادي في مدينة رافينا شمال إيطاليا في 10 يناير/ كانون الثاني 2003، وتدرج في صفوف ناشئي إنتر ميلان من سن 15 سنة وحتى الآن.

لعب كاسادي في صفوف المنتخبات الإيطالية للفئات السنية من 16 إلى 19 سنة، ولا يزال يمثل منتخب 2019 حتى الآن، بينما لم يظهر مع منتخب بلاده الأول مطلقًا.

عرف عن كاسادي قدراته التهديفية العالية رغم كونه لاعب خط وسط، حيث سجل 3 أهداف في 10 مباريات مع فريق 19 سنة.

في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي اختارته صحيفة "الجارديان" البريطانية ضمن مجموعة لاعبين أطلق عليها اسم "الجيل القادم" رشحتهم للبزوغ في موسم 2021-2022.

يكثف الأهلي المصري جهوده خلال الفترة الحالية من أجل الاتفاق على تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويتطلع الأهلي لتصحيح مساره في الموسم الجديد، بعدما فقد خلال الموسم الحالي لقبه في دوري أبطال إفريقيا بالخسارة في النهائي أمام الوداد المغربي 0-2، واقترب من خسارة الدوري المصري للعام الثاني على التوالي لصالح غريمه التقليدي الزمالك، كما فقد لقب كأس مصر الخاص بالموسم الماضي لصالح الفريق الأبيض أيضا.



وأكدت تقارير إعلامية مؤخرا أن الأهلي يفكر في إعادة لاعبه محمد مغربي، المعار إلى فريق تيبلسته التشيكي، إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة كأحد الحلول لتدعيم خط دفاعه قبل الموسم الجديد.

وكان محمد مغربي شارك لمرات قليلة مع الأهلي خلال فترة وجود الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مع الفريق، قبل أن يقرر النادي في الانتقالات الشتوية الأخيرة إعارته إلى النادي التشيكي لمدة موسمين ونصف، بما يعني تبقي موسمين حاليا في مدة الإعارة.

وفي تصريحات تلفزيونية مصرية، كشف اللاعب الواعد أنه لم يتلق أي اتصال من مسؤولي الأهلي للحديث معه بشأن إنهاء احترافه الأوروبي والعودة إلى الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد مغربي: "لم يتواصل معي أي مسؤول من الأهلي بشأن عودتي للفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل، وأنا لست مشغولا بهذا الأمر حاليا حتى لا أفقد تركيزي مع الفريق، وهناك تقارير بشأن رغبة بعض الأندية المصرية في التعاقد معي، لكني لم أتلق أي عروض رسمية أيضا".