شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يواجه الزمالك بصفوف مكتملة باستثناء هذا الثلاثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدو صفوف فاركو مكتملة قبل مواجهة الزمالك المقرر لها السادسة والنصف مساء غد الجمعة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، باستثناء الثنائى عمرو جمال وسيف تيرى مهاجما الفريق اللذان أجريا جراحة الرباط الصليبى منذ عدة شهور، وأحمد الصغيرى الذى يغيب عن المباراة للإيقاف لتراكم الإنذارات بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة البنك الأهلى الماضية، التى انتهت بفوز فاركو بهدف نظيف.

ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 13 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

ويعيش الفريق الكروى بنادى فاركو حالة انتعاش عقب التعادل مع الأهلى فى الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدورى، تصدر فاركو فرق الدورى الممتاز بأقوى وأفضل خط دفاع بالمسابقة، متفوقاً على الجميع بجدول الترتيب دون استثناء.

شباك محمد صبحي هى الأكثر نظافة بين أقرانه من حراس المرمى، ولم يسكنها إلا 18 هدفاً فقط، هذا السجل المميز جعل فاركو يحجز مكانا متميزا كفريق صاعد للممتاز ولكنه يمثل عقبة كبيرة فى طريق أى منافس أمامه بسبب هذا التفوق الدفاعي.