شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل دفاع وهجوم الأهلى وإيسترن كومبانى قبل مباراة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلع فريق النادى الأهلى لتجاوز محطة إيسترن كومباني في المباراة المقرر لها التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، ‏ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية.

وحقق الأهلي الفوز في آخر 3 مباريات محلية، أمام الاتحاد السكندري والمصري في الجولتين 29 و30 ببطولة الدوري بثلاثية نظيفة وثنائية نظيفة على التوالي قبل أن يهزم المقاصة الأحد الماضي بهدف نظيف في دور الـ16 لكأس مصر.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة وله 62 نقطة جمعهم من 29 مباراة وسجل لاعبوه 56 هدفاً واستقبلت شباكه 20 هدفاً وفاز في 18 مباراة وتعادل في 8 وخسر 3 مواجهات.

أما إيسترن كومباني فيدخل اللقاء وفي رصيده 28 نقطة جمعهم من 30 مباراة ، وسجل لاعبوه 28 هدفاً واستقبلت شباكه 51 هدفاً وفاز في 6 مباريات وتعادل في 10 وخسر 14 مباراة.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة ايسترن كومباني ، كالتالي: ‏ علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ‏وصلاح محسن ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد ‏سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ‏ومحمد أشرف وزياد طارق وميدو نبيل.