شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يختار 24 لاعباً لمواجهة المصرى والأهلى فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى قائمة لاعبيه قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمباراتى المصرى البورسعيدى والأهلى ضمن منافسات الدورى العام.

وكان الجهاز الفنى للفريق بقيادة حمزة الجمل، قد قرر إقامة هذا المعسكر لمدة 4 أيام بسبب مواجهة المصري غدًا الخميس والأهلي يوم الأحد المقبل، وذلك على ملعب برج العرب.

وشهدت القائمة التى ضمت 24 لاعبًا عودة محمد هاشم وعماد حمدي بعد تماثلهما للشفاء، حيث أصيب الأول بشد خفيف فى العضلة الضامة، بينما تعرض الثاني لتمزق فى العضلة الأمامية، والتى جاءت على النحو التالي ..

فى حراسة المرمى .. محمد فوزي – أحمد عادل عبد المنعم – عمر رضوان

فى خط الدفاع .. عمرو الحلواني – محمد دسوقي – محمد هاشم – محمود البدري – باهر المحمدي – محمد نصر – عصام صبحي

فى خط الوسط .. عمر الوحش – عماد حمدي – محمد بيومي – محمد مخلوف – محمد عادل – محمود عبد العاطي ” دونجا ” – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي – أحمد مصطفي – محمد عبد السميع – حسن ياسين – جان موريل

فى خط الهجوم .. خالد النبريصي – محمد الشامي

بينما خرج من قائمة الدراويش كل من كمال السيد وأحمد أيمن ومحمود عبد الله ومحمد بن خماسة وحازم مرسي ومروان حمدي ووجيه عبد الحكيم لأسباب مختلفة.