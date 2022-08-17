شكرا لقرائتكم خبر عن الجمل يستقر على خوض المران الأخير للإسماعيلى بالإسكندرية قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، إقامة المران الأخير لفريقه استعدادًا للمصري البورسعيدي، على ملعب فندق إقامته بالإسكندرية.

حيث سيغادر الفريق، محافظة الإسماعيلية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم – الأربعاء – فى طريقه إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق لملاقاة المصري والأهلي ضمن منافسات الدوري العام.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على فريقي المصري غدًا الخميس والأهلي يوم الأحد المقبل فى إطار الجولة الـ 31 والـ 18 ” المؤجلة ” على التوالي، وذلك على ملعب برج العرب.

وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، قد قرر عودة عماد حمدي لاعب خط وسط الفريق إلى قائمته بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به فى الفترة الأخيرة وأبعدته عن المباريات لأكثر من شهرين، كما سيتواجد أيضًا محمد هاشم عقب تعافيه من الإصابة بشد خفيف فى العضلة الضامة.