شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يفرض غرامة على غياب ممثلى الأندية عن حضور الاجتماعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر عقوبة على ممثلى الأندية تقدر بمبلغ من 2000 إلى 5 آلاف جنيه حال التخلف عن الاجتماعات التنظيمية أو الفنية بدون عذر مقبول.

فيما فرض مسئولو اتحاد الكرة الطائرة غرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف جنيه حال تواصل الأندية أو اللاعبين بشكل مباشر مع الاتحاد الدولى أو الأفريقى أو العربى دون الرجوع إلى الاتحاد أو الحصول على إذن.

كما قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مد فترة القيد الأولى للرجال والسيدات حتى يوم 29 سبتمبر المقبل بدلا من 15 أغسطس الجارى.

وأخطر الاتحاد الأندية بعدم ضم أى لاعب أو لاعبة بعد غلق باب القيد على أن يتم السماح بذلك مع فتح باب القيد فى الفترة الثانية.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، فى وقت سابق، تعديل موعد الجمعية العمومية العادية للاتحاد لتقام يوم 7 أكتوبر المقبل بدلا من 26 أغسطس الجارى، حيث ستجرى فى قاعة اللجنة الأولمبية.

ومن المقرر أن تشهد العمومية العادية اعتماد خطة نشاط الموسم الجديد، ومناقشة ميزانية الاتحاد مع مندوبى الأندية.

كما قرر اتحاد الكرة الطائرة الشطب أو الإيقاف لفترة لا تقل عن سنة ميلادية مع دفع غرامة 20 ألف جنيه حال التعدى بالضرب على الحكم أو الفريق المنافس أو المنظمين فى المباريات.