شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يحسم مصير هشام صلاح نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مسئولو الاتحاد السكندرى مصير هشام صلاح ظهير أيمن الفريق من العروض المقدمة له فى نهاية الموسم، خصوصا أن الإدارة تنوى تحقيق أكبر استفادة مادية من اللاعب لاستغلالها فى تدعيم صفوف سيد البلد بالصفقات.

وبات هشام صلاح هدفا لأندية القمة فى الدورى المصرى بعد الأداء المميز الذى ظهر عليه فى صفوف سيد البلد، فبعد مفاوضات الأهلى والزمالك قطبى الكرة المصرية دخل نادى فيوتشر فى الصفقة، وطلب الحصول على خدمات اللاعب فى الانتقالات الصيفية القادمة.

وجدد هشام صلاح عقده مع الاتحاد السكندرى حتى صيف 2025 بعد مفاوضات قادها محمد مصيلحى رئيس النادى، وشارك اللاعب مع زعيم الثغر فى 24 مباراة بالدورى المصرى هذا الموسم وصنع هدفا.

من ناحية أخرى عقد محمد عمر المدير الفنى للاتحاد السكندرى، جلسة خاصة مع مدافعى سيد البلد منحهم فيها بعض التعليمات الفنية المهمة بعد تراجع الأداء خلال المباريات الماضية، واستقبال زعيم الثغر 49 هدفاً كأكثر فريق اهتزت شباكه بعد إيسترن كومبانى الذى تلقى 51 هدفا.

وطالب عمر مدافعى الاتحاد السكندرى بضرورة التركيز فى المرحلة المقبلة، مؤكداً لهم أنها لا تحتمل الأخطاء فى ظل صعوبة المباريات المتبقية من الدورى العام، ورغبة جماهير سيد البلد فى تحسين النتائج التى عانى منها الفريق، وتسببت فى احتلاله المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى العام.

ويستعد الاتحاد السكندرى لمواجهة البنك الأهلى فى المباراة المقرر لها يوم 20 أغسطس الجارى على استاد الإسكندرية فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.