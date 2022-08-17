الأهلي المصري يكثف جهوده من أجل الاتفاق على تدعيم صفوفه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يكثف الأهلي المصري جهوده خلال الفترة الحالية من أجل الاتفاق على تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويتطلع الأهلي لتصحيح مساره في الموسم الجديد، بعدما فقد خلال الموسم الحالي لقبه في دوري أبطال إفريقيا بالخسارة في النهائي أمام الوداد المغربي 0-2، واقترب من خسارة الدوري المصري للعام الثاني على التوالي لصالح غريمه التقليدي الزمالك، كما فقد لقب كأس مصر الخاص بالموسم الماضي لصالح الفريق الأبيض أيضا.

الأهلي المصري يكث جهوده خلال الفترة الحالية من أجل الاتفاق على تدعيم صفوفه بلاعبين



وأكدت تقارير إعلامية مؤخرا أن الأهلي يفكر في إعادة لاعبه محمد مغربي، المعار إلى فريق تيبلسته التشيكي، إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة كأحد الحلول لتدعيم خط دفاعه قبل الموسم الجديد.

وكان محمد مغربي شارك لمرات قليلة مع الأهلي خلال فترة وجود الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مع الفريق، قبل أن يقرر النادي في الانتقالات الشتوية الأخيرة إعارته إلى النادي التشيكي لمدة موسمين ونصف، بما يعني تبقي موسمين حاليا في مدة الإعارة.

وفي تصريحات تلفزيونية مصرية، كشف اللاعب الواعد أنه لم يتلق أي اتصال من مسؤولي الأهلي للحديث معه بشأن إنهاء احترافه الأوروبي والعودة إلى الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد مغربي: "لم يتواصل معي أي مسؤول من الأهلي بشأن عودتي للفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل، وأنا لست مشغولا بهذا الأمر حاليا حتى لا أفقد تركيزي مع الفريق، وهناك تقارير بشأن رغبة بعض الأندية المصرية في التعاقد معي، لكني لم أتلق أي عروض رسمية أيضا".

من جانبه، علق بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق على تصريحات محمد مغربي بشأن تقارير عودته إلى الأهلي.

وقال موسيماني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر"، إن محمد مغربي "لاعب مميز، وكان أحد اللاعبين الذين أشركتهم في مباريات الكأس عندما تعرض بعض لاعبي الأهلي الأساسيين للإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف المدرب الجنوب أفريقي أنه أشرك محمد مغربي في تلك المباريات كقلب دفاع، مع عدة شباب آخرين بالأهلي بينهم مصطفى شوبير وزياد طارق وأحمد سيد غريب وغيرهم، واصفا إياهم جميعا باللاعبين المقاتلين.

يذكر أن بيتسو موسيماني رحل عن الأهلي في يونيو/ حزيران الماضي بعد الاتفاق على فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين، عقب خسارة الفريق لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد.

كشف المصري محمد النني، نجم أرسنال الإنجليزي، قصة ممارسته كرة القدم ونبوءة والده له بأنه سيصبح لاعبا مميزا، وتأثير الأهلي المصري عليه.

وقال محمد النني، في حوار مع موقع نادي أرسنال الرسمي: "منذ اللحظة التي ولدت فيها وأبي حرفيًا يخبر الجميع بأنني سأصبح لاعب كرة قدم.. لقد قرر أبي وأمي أنني سأصبح لاعبا، وهذا ما حدث".

ومن جانبه، أكد النني أنه أحب أن يتحول للاعب كرة قدم، حيث قال: "لقد أحببت كرة القدم وأردت ذلك من اليوم الأول، في بعض الأحيان يفضل أبواك أن تصبح طبيبًا، ونفس الأمر في كرة القدم، لكن لو لم تمتلك الرغبة فلن تصبح، ولن يقدرا على جعلك الشيء الذي يريدانه، لكني شعرت بتلك الرغبة طوال الوقت".

وأكمل: "والدي (ناصر النني) كان لاعب كرة القدم، وبسببه كانت كل العائلة تلعب الكرة في الشارع.. جميع أفراد عائلتنا يحبونها، وكنت أشاهد أبي يلعب مع فريقه يوميًا، وكنت أذهب أحيانًا لمشاهدته يلعب أو أذهب للعب في الشارع، وحين كبرت كان كل شيء في حياتي هو كرة القدم".

وعن العمر الذي بدأ فيه النني ممارسة كرة القدم قال: "كنت في الثالثة من عمري حين بدأت ركل الكرة لأول مرة، الجميع أبي وأصدقائي قالوا إنني كنت مختلفًا حتى منذ الثالثة.. كانت تسديدتي قوية رغم أن تلك السن لا يمكن فيها التسديد بقوة.. كانوا يقولون إنني سأصبح لاعبًا جيدًا".