تغريدة واحدة أثارت ضجة.. إيلون ماسك يعلن: سأشتري مانشستر يونايتد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إنه سيشتري نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في تصريح مفاجئ للملياردير الأمريكي.

وكتب ماسك عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "سأشتري مانشستر يونايتد".

لكن لم يكن واضحاً مدى جدية ماسك في إتمام الصفقة، حيث إنه يملك تاريخاً من التغريدات الخادعة.

ولاحقاً، رد أحد المتابعين لماسك على تغريدته متساءلاً: "هل أنت جاد؟"، ليرد الملياردير الأمريكي: "لا، هذه مزحة على تويتر.. أنا لا أشتري أي فرق رياضية".

وتابع قائلاً: "كما أني لن أشتري كوكاكولا لإعادة الكوكايين، على الرغم من الترحيب الشديد لمثل هذه الخطوة".

ويعد نادي مانشستر يونايتد واحداً من أبرز الأندية في العالم، حيث توّج بلقب الدوري الإنجليزي 20 مرة بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات.

وحتى الآن، لم يعلّق النادي الإنجليزي على تغريدة إيلون ماسك، الذي تملكه عائلة "جليزر" الأميركية.

وأشارت شبكة "سكاي نيوز" إلى أن القيمة السوقية للنادي الإنجليزي تبلغ 2.08 مليار جنيه إسترليني.

وخلال الأعوام الأخيرة، نظمت احتجاجات من جماهير يونايتد على عائلة "جليزر"، التي اشترت النادي في 2005 مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (955.51 مليون دولار)، بسبب تراجعه في الدوري.

واكتسبت الاحتجاجات على العائلة الزخم العام الماضي، بعد قرار يونايتد بالمشاركة في مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي انهار بعد أيام من إعلانه.

وكانت بعض جماهير النادي قد طالبت ماسك بشراء مانشستر يونايتد بدلاً من "تويتر".

ويحاول ماسك التراجع عن صفقة شراء "تويتر" مقابل 44 مليار دولار بعد الاتفاق عليها، وهو الأمر الذي دفع الشركة لمقاضاته.