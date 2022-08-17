شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتطلع للحفاظ على شباكه نظيفه للمباراة الثامنة على التوالى أمام إيسترن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلع فريق الكرة بالنادى الأهلى للحفاظ على شباكه نظيفه فى مباراة إيسترن كومبانى اليللة ببطولة الدورى، لتكون المباراة الثامنة التى لا تهتز فيها شباكه بأهداف.

ويلتقى الأهلى مع إيسترن كومبانى فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، باستاد الأهلى والسلام، فى الجولة 31 لبطولة الدورى الممتاز، ونجح الأهلى فى الخروج بشباكه نظيفة خلال 7 مباريات خاضها مؤخراً ببطولة الدورى وكأس مصر.

وحافظ الأهلى على شباكه نظيفة فى المباريات التالية الإسماعيلى والبنك الأهلى والمقاولون فى لقائى الدور الأول والثانى للدورى والجونة والمقاصة بالدورى وأخيراً مباراة المقاصة فى كأس مصر التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف.

وجاءت قائمة الأهلى لمباراة إيسترن كومبانى، كالتالى: ‏علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ‏وصلاح محسن ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد ‏سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ‏ومحمد أشرف وزياد طارق وميدو نبيل.‏

ويدافع على لطفي عن عرين الأهلي حالياً بعد قرار إراحة اللاعبين الأساسيين في الفريق وفي مقدمتهم محمد الشناوى، وأبلى علي لطفي بلاءً حسناً خلال المباريات الماضية إذ نجح في الخروج بشباكه نظيفة خلال المباريات السبعة التى شارك فيها أساسياً.