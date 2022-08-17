شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى: أتمنى انضمام محمد إبراهيم وإيبوكا للأهلى.. وهذه غلطة سواريز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد كشرى نجم الأهلى الأسبق أن الثنائى محمد إبراهيم لاعب سيراميكا وجون إيبوكا مهاجم إنبى جديران بالانتقال للقلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال كشرى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج كيك أوف مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لحد مباراة مصر المقاصة كنت بحاول استكشاف سواريز وطريقة لعبه وتقييم أدائه مع الأهلى لكن لقيت غلطة فظيعة، الأهلى راكب المباراة بلغة الكورة ومش عارف يجيب جول والمدرب مصمم على استمرار ثلاثة لاعبين فى الدفاع طوال المباراة، مش فاهم ليه معملش تغييرة واستفاد بلاعب منهم فى الهجوم".

ويضيف كشرى "الأهلى محتاج تغيير جلد ومينفعش يخسر بطولات تانى، قرار إراحة اللاعبين قرار رائع، لكن فى لاعيبة لازم تمشى من النادى، كان فى وقت كبير يشيلوا الفريق وده محصلش والجمهور عارفهم ومش حابب أذكر أسماؤهم".

وأكمل كشرى "شايف إن محمد إبراهيم يستحق الانضمام للأهلى، فهو لاعب يؤدى بصورة رائعة ومع فريق زى سيراميكا مابالك لو فى فريق كبير زى الأهلى، كمان جون إيبوكا مهاجم إنبى لاعب رائع لابد من التعاقد معه".