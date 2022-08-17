شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الأهلى أمام إيسترن كومبانى الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق النادى الأهلى جهود عدد كبير من لاعبيه فى مباراة إيسترن كومبانى المقرر لها التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، باستاد المقاولون العرب فى الجولة الـ31 لبطولة الدورى الممتاز لأسباب مختلفة.

ويغيب عن الأهلى الليلة بسبب قرار مجلس الإدارة الأخير باستكمال الموسم الحالى بالناشئين والعائدين من الإصابة كل من، على معلول ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة حيث تقرر حصول هؤلاء اللاعبين على راحة منذ يوم 4 أغسطس الجاري وإنضم لهم ديانج عقب مباراة المقاصة التي أقيمت الأحد الماضي في دور الـ16 لكأس مصر وفاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

فيما يغيب للإصابة كل من : حسين الشحات وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمود وحيد وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وعمار حمدي وبيرسي تاو وأكرم توفيق ، كما رحل الدولي المغربي بدر بانون مؤخراً لنادي قطر القطري.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة إيسترن كومباني كالتالى: ‏على لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ‏وصلاح محسن ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد ‏سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ‏ومحمد أشرف وزياد طارق وميدو نبيل.‏

ويحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره إيسترن كومبانى في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة الحادية و الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، وكذلك التأهل لدور الثمانية لكأس مصر بعد الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد، في المقابل تعادل إيسترن كومبانى مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للدوري.