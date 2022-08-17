شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا يدرس الدفع بـ حواش إنبى أمام طلائع الجيش اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس جورفان فييرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى الدفع بأحمد نادر حواش لاعب الفريق فى مواجهة طلائع الجيش المقرر لها اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويؤمن فييرا بقدرات أحمد نادر حواش الفنية خصوصا بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة وظهوره بشكل جيد فى مشاركته مع منتخب مصر بكأس العرب للشباب في السعودية.

من جانبه قال أحمد نادر حواش إنه سعيد بتمديد عقده مع الفريق البترولى لمدة 4 مواسم، مؤكدا أنه جمعته جلسة مع أيمن الشريعى رئيس النادى البترولى اتفقا فيها على كل التفاصيل الخاصة ببنود التعاقد.

وأكد حواش، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تلقى عروضا من الأهلى والزمالك، فضلا عن عرض هامبورج الألماني، مؤكدا أنه شرف له دخول قطبي الكرة المصرية في تفاوض معه للحصول على خدماته.

وأوضح نادر حواش أنه سيكون متواجدا فى مباراة طلائع الجيش المقرر لها اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت فى تمام السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل إنبى المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض الفريق البترولى 30 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل 14 مرة وتلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 34 هدفًا واستقبلت شباكه 35 هدفًا.