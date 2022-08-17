شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يطلب ضم مصطفى شوبير ومحمد محمود من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى أن ناديه قدم عرضا رسميا للتعاقد مع مصطفى شوبير ومحمد محمود ثنائى فريق الأهلى، استعداداً للموسم الجديد.

وقال أشرف نصار، فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "نضع أيدينا على بعض اللاعبين ونرغب فى التعاقد معهم وأرسلنا عرضا رسميا للأهلى للتعاقد مع مصطفى شوبير ومحمد محمود وننتظر الرد".

وتابع رئيس البنك الأهلى "محمد أبو جبل لم نحسم قرار التعاقد معه من عدمه لا نزال ندرس بعض التعاقدات الجديدة".

وعن خالد جلال علق رئيس البنك الأهلى "المدرب يقدم أداء متميزا مع الفريق ومستمر معنا فى الموسم الجديد، ونسعى لتدعيم الفريق بصفقات قوية لتقديم موسم أقوى من الموسم الحالي".