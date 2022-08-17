شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. ناشئات الاسكواش المصرى تسطرن المجد فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمضارب ذهبية، دونت ناشئات الاسكواش المصري، أسمائهن بحروف من نور في تاريخ اللعبة، بعدما قدمن أداء مشرف على امتداد المنافسات الفردية التي أقيمت بفرنسا، ورفعن العلم المصري خفاقاً لتخطفن المراكز الأربعة الأولى بهيمنة مصرية كاملة بعدما حصدن العلامة الكاملة.

أثبت الجيل الحالي لناشئات الاسكواش المصري، بما لا يدع مجالاً للشك، أنه لا خوف على الهيمنة المصرية التي بدأت مع تقدم اللاعبات المصريات إلى صدارة التصنيف العالمي، حيث فتحت البطلة المعتزلة رنيم الوليلي، الباب على مصرعية بطموحات لا متناهية بعدما تصدرت التصنيف العالمي في وقت سابق، لتتسلم منها نور الشربيني عرش اللعبة، وتزاحمها كل من نوران جوهر ونور الطيب والواعدة هانيا الحمامي التي تحتل حالياً التصنيف الثالث عالمياً.

أمينة عرفي، سلمى الطيب، كنزي أيمن وفيروز أبو الخير، أسماء جديدة فرضت نفسها على الملعب الزجاجي وكانت خير امتداد للجيل الحالي الذي يسيطر فعلياً على التصنيف العالمي والبطولات الكبرى.

نجحت الناشئات الأربعة في ضمان المراكز الأربعة الأولى لمصر خلال بطولة العالم التي استضافتها فرنسا وذلك خلال مشاركتهن في المنافسات الفردية، ليحصدن العلامة الكاملة ويحتفظن باللقب الذي تعد هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة المصنفة الثالثة عالمياً حالياً، هي أخر من توجت به.



سلمى



امينة



امينة عرفي (1)



امينة عرفي (2)



امينة عرفي (3)



امينة عرفي (4)



امينة عرفي (5)



امينة



سلمى الطيب (1)



سلمى الطيب (2)



فيروز أبو الخير (1)



فيروز أبو الخير (2)



فيروز أبو الخير (3)



فيروز



كنزي أيمن