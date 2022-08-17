فيوتشر يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة سيراميكا فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم الأربعاء، فريق فيوتشر، معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة نظيره سيراميكا في مباراة الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين غداً الخميس.

ويعكف الجهاز الفني لفيوتشر، بقيادة علي ماهر، على مراجعة المباريات السابقة لفريق سيراميكا بالدوري العام، وآخرها التعادل مع إنبي سلبياً فى الجولة 30، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى أبناء أحمد سامي.

وطالب على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، لاعبي فريقه بضرورة استعادة الانتصارات في اللقاء المرتقب أما سيراميكا، لتأمين المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام، خاصة مع المنافسة القوية من طلائع الجيش على دخول المربع الذهبي.

وتعادل فيوتشر مع مضيفه سموحة بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء الماضي باستاد الإسكندرية، فى إطار الجولة 30 للدوري المصري الممتاز، ليواصل فيوتشر سيطرته على المركز الرابع برصيد 49 نقطة متفوقا على طلائع الجيش أقرب منافسيه بفارق ثلاث نقاط.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 49 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 11مباراة وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبو فيوتشر 45 هدفا واستقبلت شباكهم 31