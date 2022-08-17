شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئى الاسكواش يستهل منافسات بطولة العالم بمواجهة نيوزيلاندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل، اليوم الأربعاء، منتخب مصر لناشئى الاسكواش مهمته فى بطولة العالم للناشئين، التى تستضيفها مدينة نانسى الفرنسية، وتضم مجموعة الفراعنة كل من، نيوزيلاندا وكولومبيا.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الوطنى مع نيوزيلاندا أولاً ثم يواجه المنتخب الكولومبى.

وتضم منافسات المنتخبات 6 مجموعات جاءت كالتالى:

ـ المجموعة الأولى: مصر ـ نيوزيلاندا، كولومبيا

ـ المجموعة الثانية: إنجلترا ـ كوريا ـ استراليا ـ الكويت

ـ المجموعة الثالثة: باكستان ـ هولندا ـ هونج كونج ـ جيانا

ـ المجموعة الرابعة: ماليزيا ـ كندا ـ ألمانيا ـ سويسرا

ـ المجموعة الخامسة: فرنسا ـ أمريكا ـ أوكرانيا ـ أسبانيا

ـ المجموعة السادسة: الهند ـ أيرلندا ـ جنوب أفريقيا ـ أسكتلندا

و أسدل الستار على المنافسات الفردية ببطولة العالم لناشئى الاسكواش، والتى استضافتها مدينة نانسى الفرنسية، فى أول نسخة من البطولة منذ عام 2019، حيث توقفت البطولة موسمين بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا وصعوبة التنقل بسبب فرض الإجراءات الاحترازية.

وحققت البعثة المصرية نتائج مميزة بمنافسات السيدات بعدما توجت البطلة أمينة عرفي صاحبة الـ15عاما باللقب، فيما حلت سلمى الطيب بالمركز الثاني، وتقاسمت كل من، فيروز أبو الخير وكنزي أيمن المركز الثالث.