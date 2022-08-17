شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لمواصلة الانتصارات فى الدورى أمام إيسترن كومبانى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره إيسترن كومبانى في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة الحادية و الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية.

يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة وكذلك التأهل لدور الثمانية لكأس مصر بعد الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد ، في المقابل تعادل إيسترن كومبانى مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للدوري.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 62 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 56 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع الاسماعيلى ، فيما يحتل إيسترن كومبانى المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 51 هدف.

وطالب البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلى لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز مهم في محاولة تصحيح المسار المحلى وانتظار تعثر الزمالك لإعتلاء صدارة المسابقة ضمن خطة إستعادة درع الدوري الذى فقده المارد الأحمر في الموسم الماضى لصالح الفارس الأبيض.

وخاض سواريز 12 مباراة مع الأهلى، حتى الآن، بواقع 9 لقاءات بالدوري و3 لقاءات بكأس مصر، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 4.

وحافظ الأهلى مع سواريز على نظافة شباكه في 7 لقاءات أمام كل من الجونة ومصر المقاصة والمقاولون وفاركو والاتحاد السكندرى والمصري البورسعيدي وأخيراً المقاصة بكأس مصر.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، استكمال ما تبقى من مباريات لفريق الكرة بالنادي في مسابقة الدوري الممتاز باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة أمثال بيرسى تاو وصلاح محسن وميكيسونى.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين في صفوف الأهلي بين الشباب والناشئين كل من مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق.

في المقابل ، طالب علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومبانى لاعبيه بضرورة تحقيق النقاط الثلاث للهروب من شبح الهبوط في ظل إشتعال المنافسة في الأسابيع الأخيرة للمسابقة، مشدداً على ضرورة التركيز للخروج بنقاط المباراة وعدم الاستهانة بفريق الاهلى الذى يشارك في المباراة بلاعبين شباب وبدلاء بعد ظهورهم بشكل مميز في المباريات السابقة.

وبدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 4 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى للمباراة المؤجلة للأهلى مع الاسماعيلى.