تشكيل الأهلي المتوقع ضد إيسترن كومباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

استقر البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على ملامح التشكيل الذي سيبدأ به مباراة إيسترن كومباني، في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الـ31 بمسابقة دوري We المصري.

وبحسب مراسل "الخليج 365"، فإن سواريش سيقوم بتغيير في وسط الملعب من خلال مشاركة محمد محمود على حساب الدولي المالي أليو ديانج والذي يغيب عن مباراة الليلة بداعي الراحة بقرار من سواريش.

أما التغيير الثاني فسيكون من خلال مشاركة محمد أشرف والذي سيقود الجبهة اليسرى على حساب كريم فؤاد والذي لعب مباراة مصر المقاصة الأخيرة والتي انتهت لصالح الأهلي بهدف دون رد ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ولم يستقر سواريش على مَن سيقود الهجوم حيث يُفاضل بين الثنائي أحمد سيد غريب وحسام حسن.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - محمود متولي - رامي ربيعة.

خط الوسط: محمد أشرف - محمد محمود - محمد فخري - محمد هاني.

خط الوسط الهجومي: لويس ميكيسوني - زياد طارق.

خط الهجوم: حسام حسن أو أحمد سيد غريب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول دوري We المصري برصيد 62 نقطة بفارق عشر نقاط عن الزمالك متصدر الجدول، إلا أن الأهلي لديه مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي.

في المقابل، يحتل فريق إيسترن كومباني المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.