مرتضى: فيريرا طلب ضم 7 لاعبين.. ولبيب لم يوثق عقد عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن ملف الصفقات التي تخص فريق الكرة استعدادًا للموسم المقبل (2022 - 2023).

وقال رئيس نادي الزمالك عبر قناة النادي الرسمية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء :"جلبت لفيريرا 20 لاعبًا اختار منهم 7 لاعبين".

وتابع :"جميع اللاعبين اللي الأهلي بيجري وراهم عقودهم عندي".

وعن عودة حارس الزمالك السابق محمد أبو جبل، رد :"مصير أبو جبل في يد فيريرا وهو "أصلاً غضبان منه"".

وخلال تصريحات مرتضى منصور هاجم حسين لبيب رئيس الزمالك السابق، قائلاً :"انت "طفشت" فرجاني ساسي وتسببت في رحيل أشرف بنشرقي بعدم تجديد عقده".

وأكمل :"جميع البطولات التي حققتها بفضل مرتضى منصور، تركت النادي بدون جنيه والآن خزينة النادي بها ربع مليار جنيه".

وواصل مرتضى هجومه :"تقول إنك جددت عقد إمام عاشور وعقد اللاعب لم يوثق، جميع البطولات التي حققتها بلاعيبة ومدربين مرتضى "انت مين في نادي الزمالك؟"".

ووجه مرتضى رسالة لجماهير الزمالك :"من فضل جمهور الزمالك لا تقيموا لاعب أو مدير فني "كل اللي ليك" الفوز بالدوري والكأس والسوبر".

وأنهى :"الزمالك عمره ما كسب الإسماعيلي 1-0، هو انت بتلاعب مصر المقاصة اللي اتغلب 1-0 بـ"التزوير" بضربة جزاء ليست لها علاقة بضربة الجزاء".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة منافسه فاركو، مساء يوم الجمعة، ضمن الأسبوع الـ31 بمسابقة دوري We المصري.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري قبل نهاية المسابقة بأربع جولات بـ72 نقطة، بفارق سبع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي سيواجه سموحة ضمن مباريات الجولة.