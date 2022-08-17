موعد مباراة إيسترن كومباني والأهلي والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يلعب الأهلي مساء اليوم الأربعاء ضد فريق إيسترن كومباني، ضمن مباريات الأسبوع الـ31 من مسابقة دوري We المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 62 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وعشر نقاط عن الزمالك متصدر المسابقة.

في المقابل، يحتل فريق إيسترن كومباني المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف عن الجونة والذي يحتل المركز الخامس عشر.

وتشهد هذه الجولة أيضًا مواجهة بين إنبي وطلائع الجيش ستقام مساء اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تنقل مباراة إيسترن كومباني والأهلي على قناة "أون تايم سبورتس 1" في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

في المقابل، تنقل مباراة إنبي وطلائع الجيش على قناة "أون تايم سبورتس 2" في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.