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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ما زال مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو يكتنفه الضباب، في ظل استمرار التقارير الصحفية التي تؤكد رغبته في مغادرة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

وعاد رونالدو، البالغ 37 عاما إلى ملعب أولد ترافورد العام الماضي، لكن تراجع نتائج فريقه وعدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا، دفعه لمحاولة البحث عن فريق آخر.

ما هي حقيقة تواصل دورتموند الألماني مع رونالدو؟



وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية في الساعات الماضية، أن رونالدو يملك خيار الانتقال إلى بوروسيا دورتموند في الأيام المقبلة، إلى جانب سبورتينغ لشبونة.



ورغم ذلك، نفت صحيفة "بيلد" ما تردد في إسبانيا بشأن تواصل دورتموند مع الأسطورة البرتغالي مؤخرا.

وعللت ذلك بأن دورتموند بعد تلقيه صدمة إصابة سيباستيان هالير بالسرطان، تعاقد مع أنطوني موديست، وهو ما يحول دون وصول مهاجم جديد هذا الموسم.

كما أن راتب رونالدو الضخم، البالغ 29 مليون يورو، يفوق سقف الرواتب في الفريق الألماني، مما يجعل هذه الصفقة شديدة الصعوبة.

انتقد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد وسائل الإعلام بسبب "قولها أكاذيب" حول مستقبله، وأكد أن الحقيقة ستكشف في مقابلة له خلال أسبوعين.

وجاء تعليق رونالدو بعد ساعات من ورود أنباء عن إمكانية السماح لرونالدو بمغادرة يونايتد هذا الشهر.



وكانت بعض التقارير الصحفية كشفت رغبة رونالدو الرحيل عن مانشستر يونايتد منذ انتهاء الموسم الماضي ورغم تبقي عام في عقده مع "الشياطين الحمر".

كما أوضحت أن أفضل لاعب في العالم 5 مرات رفض من قبل عدة أندية من أبرزها ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

ونشرت صفحة متخصصة في نقل أخبار النجم البرتغالي على "إنستغرام" منشورا كشف أن إيدو أغيري الصحفي وصديق رونالدو المقرب، أن أتلتيكو مدريد ومدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني يرغبان بالتعاقد مع النجم البرتغالي لكن الخوف من رد فعل الجماهير يمنعه من الإعلان عن ذلك ولكن جار ريال مدريد لا يستطيع تحمل راتبه وأن احتمالية انتقاله ضئيلة جدا لذلك السبب.

وأضاف المنشور: "كريستيانو يملك عروضا فعلية من 5 إلى 6 أندية والتقارير التي تقول إنه عرض خدماته على نصف أندية أوروبا جميعها تكذب، رونالدو غاضب ومستاء من طريقة تناول الإعلام لأخباره في الشهرين الماضيين".

ورد النجم البرتغالي على المنشور قائلا: "سيعلمون الحقيقة، الإعلام يكذب ولدي قائمة تكشف بأن 100 من الأخبار التي ذكرت اسمي ووجهتي المقبلة، 5 منها فقط كانت صحيحة فقط، تخيل ذلك".

ونشر كريستيانو رونالدو صورة تجمعه بإيدو أغيري الصحفي ببرنامج "التشرينغيتو" الاسباني الشهير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" معلقا: "ستظهر الحقيقة عندما يتم بث مقابلتي خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

أفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يزال يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتقدم رونالدو سابقا بطلب لإدارة ناديه من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف، لرغبته في اللعب مع فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، نفى بعدها الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن يكون رونالدو أخبره بهذا الأمر، وأكد في أكثر من مناسبة، أن النجم البرتغالي ليس للبيع.

وأكد فابريزيو رومانو، أحد أكثر المتخصصين الموثوق بهم في مجال الانتقالات في عالم كرة القدم، على أن موقف رونالدو لم يتغير، وما زال يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وأشار رومانو، إلى أن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل رونالدو، يعمل حاليا على إيجاد مخرج للاعب من ملعب "أولد ترافورد".

وأضاف الصحفي الإيطالي: "ما زالت هناك احتمالية لرحيل رونالدو في الساعات الأخيرة من الميركاتو، كما حدث في الصيف الماضي".

وختم رومانو: "يصر مانشستر يونايتد على أن رونالدو ليس للبيع، لكن خورخي مينديز يواصل استكشاف الخيارات".

كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو بشبكة "سكاي سبورتس"، حقيقة تهديد مانشستر يونايتد لنجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو بفسخ عقده مع النادي الإنجليزي.

وترددت أنباء مؤخرا أن نادي مانشستر يونايتد حذر رونالدو، وطالبه بتغيير سلوكه وتصرفاته، وإلا ستقوم إدارة النادي بفسخ عقده.

ونفى فابريزيو رومانو، صحة هذه التقارير مؤكدا أن المهاجم البرتغالي سيظل جزءا من مشروع مانشستر يونايتد ولا توجد أي نية للاستغناء عنه.

كما أكد الصحفي الموثوق، أن هذا هو التفكير السائد داخل مانشستر يونايتد، والهولندي إريك تين هاج أيضا.



ويعاني مانشستر يونايتد منذ انطلاق الموسم بعدما تلقى هزيمتين في الجولتين الأولى والثانية من البريميرليج آخرهم الخسارة برباعية نظيفة على يد نظيره برينتفورد.

الجدير بالذكر أن رونالدو، قد أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي، خلال الصيف الحالي، إلا أنه فشل في إيجاد عرض أخر له، بعدما رفضت عدة أندية فكرة التعاقد مع البرتغالي.