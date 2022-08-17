شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: فيتوريا لم يستبعد العناصر المصرية من جهازه وسيتم اختيارها قبل المعسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر لم يطلب استبعاد العنصر المصرى من جهازه المعاون، وسيتم اختياره فى الفترة المقبلة.

وقال حازم إمام خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "فيتوريا لم يطلب استبعاد العناصر المصرية من الجهاز المعاون، وفضل التريث فى الاختيار، وفرص وجود مساعد مصرى قائمة بقوة، وسيتم الإعلان عنه قبل معسكر المنتخب المقبل بأيام وشرطه أن يكون متفاهم للعمل معه".

وأضاف حازم إمام: "فيتوريا لاحظ قلة عدد اللاعبين الشباب من عمر 20 إلى 23 عاما بشكل كثير مع أنديتهم فى الدورى الممتاز، ولديه معلومات عن الكثير من اللاعبين المرشحين للتواجد فى المنتخب".

وتابع حازم إمام: "لا صحة لما تردد عن وجود لاعبين معينين فى حسابات فيتوريا، ولا صحة لعدم استدعاء لاعبى الأهلى الفترة المقبلة، وباب المنتخب مفتوح أمام الجميع".

وأضاف: "فيتوريا طلب معسكر فى شهر سبتمبر وخوض مواجهتين وديتين، والمواعيد تهدد اللعب مع الأرجنتين بنسبة 50%، وحال عدم اللعب مع الأرجنتين سنوفر مباراة قوية مثلها مع اللعب مباراة أقل قوة فى البداية".

وأوضح حازم إمام: "قائمة دورى 2001 المطعمة بـ5 لاعبين من مواليد 99 و2000 جاءت بالتنسيق بين فيتوريا وعامر حسين، ومن حق اللاعبين الثلاثة المتواجدين على قائمة الانتظار الانتقال لأندية أخرى فى يناير".