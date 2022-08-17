شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يطير للجزائر 21 أغسطس للمشاركة فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حدد الجهاز الفني لمنتخب الناشئين بقيادة محمد وهبة موعد السفر إلى الجزائر، للمشاركة في بطولة كأس العرب للناشئين والتي تنطلق يوم 22 أغسطس الجاري وتستمر حتى السابع من سبتمبر.

واستقر المنتخب على السفر للجزائر يوم 21 أغسطس، على أن يترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس الإدارة، ومن المقرر أن يحسم المنتخب قائمة اللاعبين المسافرين للمشاركة في البطولة خلال ساعات، حيث تم تأجيل اعلان القائمة بسبب موقف بعض اللاعبين المصابين ورغبة الجهاز الفني في منح الفرصة لكافة المواهب لتقديم نفسها خلال المعسكر المقام حاليا بالإسماعيلية.

وأوقعت قرعة كأس العرب للناشئين المنتخب المصري في المجموعة الرابعة، بجانب منتخبات السعودية، سوريا ولبنان، على أن تكون ضربة البداية أمام السعودية يوم 24 أغسطس، قبل مواجهة لبنان يوم السبت 27 أغسطس، ويختتم مشوار دور المجموعات بمواجهة سوريا يوم الثلاثاء 30 أغسطس.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" كل من محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدرب حراس مرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيب المنتخب وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا