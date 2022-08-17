شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق بطلة الكاراتيه تفسخ عقد قرانها قبيل الزفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جيانا فاروق، بطلة الكاراتيه، انفصالها وفسخ عقد قرانها، وذلك من خلال صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث نشرت اللاعبة: "تم فسخ عقد قرانى قبل إتمام الزفاف.. الحمد لله الذى هدانا لهذا واختار لنا الخير".

وكان من المقرر أن تحتفل جيانا فاروق بزفافها خلال الشهر الجارى، حيث تم عقد القران عقب مشاركتها فى أولمبياد طوكيو وتتويجها بالبرونزية.

وكانت جيانا فاروق بطلة العالم صاحبة برونزية أولمبياد طوكيو فى الكاراتيه أعلنت اعتزالها اللعبة خلال أبريل الماضى، لتترك إرثًا كبيرًا لكل متابعى اللعبة حول العالم، بعدما حققت إنجازات عالمية وقارية وأولمبية.

وقالت بطلة الكاراتيه عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "بعد رحلة دامت 21 عاما أعلن اعتزالى لعبة الكاراتيه بعدما قدمت لبلدى وشعبى كل اللى أقدر عليه، أنا مؤمنة أن الحياة مراحل ويمكن دى نهاية مرحلة الكاراتيه، لكن بداية حياة جديدة مليانة طموحات وأهداف جديدة".

يشار إلى أن جيانا حملت العلم الأولمبى فى ختام الدورة الأوليمبية الماضية كنوع من التكريم على تحقيقها الميدالية البرونزية.