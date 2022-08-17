شكرا لقرائتكم خبر عن محترف سلة الاتحاد السكندري كيندال ديكيس يصل إلى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المحترف الأمريكي كيندال ديكيس، المنضم حديثا لصفوف الفريق الأول لكرة السلة لنادي الاتحاد، إلى مدينة الإسكندرية قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للانضمام إلى زعيم الثغر استعدادا لخوض منافسات البطولة العربية للأندية، التي تستضيفها دولة الكويت في أكتوبر المقبل.

وتعاقد مسئولو نادى الاتحاد السكندرى مع محترف أمريكى لتدعيم صفوف فريق كرة السلة فى الموسم الجديد، وهو كيندال ديكيس، قادما من الدورى البولندى.

ومن المقرر أن يتم إنهاء إجراءات قيد اللاعب فى صفوف الفريق السكندرى، ليتمكن من المشاركة فى فترة الإعداد والتدريبات استعدادا للموسم الجديد.

وكان الاتحاد السكندري أعلن التعاقد مع أنس أسامة لاعب نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر بعقد يمتد لثلاثة مواسم، تدعيما لصفوف سلة الاتحاد السكندري في الموسم القادم، وذلك عقب انتهاء عقده مع ناديه السابق (صفقة أنتقال حر)، حيث يُجيد أنس اللعب في مركز لاعب الارتكاز "4" و"5".

وحدد مسئولو اتحاد السلة برئاسة مجدى أبو فريخة موعد غلق باب القيد لتسجيل اللاعبين فى صفوف الفرق للموسم الجديد، والذى تم فتحه أول أمس الإثنين.

وتقرر أن يستمر قيد اللاعبين حتى يوم 20 أغسطس الحالى، على أن تتقدم الفرق بالعقود والأوراق المطلوبة لقيد أى لاعب وكذلك سداد الرسوم.