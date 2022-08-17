شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الكومى: تصريحى عن غياب لاعبى الأهلى عن المنتخب فُهم خطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب الكومى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن تصريحه عن غياب لاعبى الأهلى عن معسكر منتخب مصر فى شهر سبتمبر، فُهم بالخطأ.

وتابع الكومى فى تصريحات تليفزيونية أنه سأل عن غياب اللاعبين عن معسكر سبتمبر، وأنه فهم أن المذيع وقتها يقصد المصابين من لاعبى الأهلى وأجاب نعم، وفهم الأمر بالخطأ.

وأضاف عضو اتحاد الكرة أن روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، لم يعلن ضم أو استبعاد أى لاعب حتى الآن، وأنه ما زال فى مرحلة متابعة اللاعبين.

وكشف الكومي: "كلاتنبرج سيقيم معسكرًا مع 40 حكمًا فى استاد القاهرة بعد نهاية الدورى المصري، أخبرناه إننا لن نتدخل فى عمله إطلاقا".