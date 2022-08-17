شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الأربعاء 17/ 8/ 2022 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم اليوم الأربعاء 17/ 8/ 2022، مباراتان مثيرتان فى إطار منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بين إنبي وطلائع الجيش، والأهلي مع إيسترن كومبانى. موعد مباراة إنبي وطلائع الجيش يلتقي فريق إنبي فى السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، مع فريق طلائع الجيش على استاد بتروسبورت، في افتتاح منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل فريق إنبى المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 35 نقطة، جمعها من 30 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 9 لقاءات، سجل لاعبوه 34 هدفا واستقبل 35 هدفا.

فى المقابل، يحتل الطلائع المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 46 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز فى 11 مباراة وتعادل فى13 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا. موعد مباراة الأهلي وإيسترن كومبانى يواجه فريق الأهلى في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، فريق إيسترن كومباني على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق الأهلى الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، فيما تعادل إيسترن كومباني مع طلائع الجيش بهدف لمثله في نفس الجولة.

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى وإيسترن كومبانى بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الرابعة عشرة للمسابقة باستاد الاهلى والسلام، سجل رباعية الأهلى حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر ووليد سليمان وسجل فراس بن عفيفية هدف ايسترن كومبانى الوحيد.