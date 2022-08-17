شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رشدى يمدد تعاقده مع إنبى لمدة 5 مواسم قادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى إنبى، برئاسة أيمن الشريعى، تمديد عقد اللاعب أحمد رشدى لمدة خمس سنوات قادمة، وذلك بعد التمديد لأحمد نادر حواش لمدة 5 سنوات والذى ارتبط اسمه بالقطبين خلال اليومين الماضيين.

من جانبه عبر محمد إسماعيل، رئيس قطاع الناشئين بنادى إنبى، عن سعادته البالغة بتوقيع ناشئى نادى إنبى أحمد نادر حواش وأحمد رشدى لمدة خمس مواسم قادمة، مؤكداً بأنه يتوقع مستقبلا باهرا للثنائى سواء على صعيد المنتخب الوطنى أو الفريق الأول للنادى أو الإحتراف الخارجى.

وأضاف إسماعيل أن توقيع الثنائى يؤكد أن انتماء اللاعبين للنادى ليس من فراغ وإنما يأتى عبر سنوات من الجهد والعمل المخلص لصناعة لاعبين على أعلى مستوى، ليقوموا بتمثيل المنتخبات الوطنية فى كافة البطولات القارية والعالمية لرفعة إسم بلدنا الحبيبة مصر.

واختتم محمد إسماعيل تصريحاته بأنه يتنبأ بمستقبل رائع لحواش ورشدى فى الاحتراف الخارجى، حيث يسعى مجلس الإدارة برئاسة أيمن الشريعى فى فتح باب الاحتراف للعناصر المميزة لتكرار التجربة الاحترافية المميزة للاعب العظيم محمد صلاح.

ويحتل إنبي المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة بعدما خاض الفريق البترولى 30 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل 14 مرة وتلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 34 هدفًا واستقبلت شباكه 35 هدفًا.