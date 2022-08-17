شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: أعتذر لأبو جبل لو غضب منى ولم نتطرق لمفاوضات الأهلى مع فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اعتذاره للحارس محمد أبو جبل لاعب الزمالك بعد غضب اللاعب من تصريحاته، وكشف كيف تم التعاقد مع فيتوريا.

وقال حازم إمام خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أولا أنا بعتذر لمحمد أبو جبل عن تصريحاتى لو غضب منى ومكنتش حابب أكون قاسى عليه، ولكن لم أهاجمه عندما تعاقد مع النصر من شهرين ولكن الفكرة فى محاولته العودة للزمالك عندما لم يجد عرض حاليا".

وأضاف حازم إمام: "وصلت لاتفاق مع البوسنى خليلوزيتش لخلافة كوبر لكنى تفاجأت بالتعاقد مع المكسيكي أجيرى والتوقيع معه بناء على التصويت".

وتابع عضو مجلس الإدارة: "مجلس إدارة اتحاد الكرة كلفنى مع محمد بركات بملف الكرة خلال الفترة الحالية، وتم توزيع الأدوار بين أعضاء المجلس بشكل مميز خلال الفترة الحالية، وعامر حسين جاد جدا فى عمله ويقوم بدور مهم جدا داخل الاتحاد المصرى، وهناك تفاهم وتناغم بين المجموعة المتواجدة في مجلس إدارة الاتحاد المصري حاليا".

وأوضح حازم إمام: "لا صحة لما تردد عن رفض عدد من المدربين قيادة منتخب مصر، وفيتوريا لم يكن في حساباتنا لأن طلباته المادية عالية جدا، وسوزا اعتذر بسبب أسباب أسرية، ولم نتطرق لعرض الأهلي أثناء المفاوضات مع روي فيتوريا، وعدم توليه مسئولية تدريب منتخب وطني من قبل لا يقلل منه".

وأضاف حازم إمام: "اعتذرت لإيهاب جلال جدا ولم أكن ضده شخصيا، أنا كنت ضد التعاقد مع مدرب مصرى لأن ضغوط المنتخب لن يتحملها المدرب المصرى، وأرى أن الأصح مدرب أجنبى، والكرة ظالمة وبعتذر له مرة أخرى وأنا بحبه جدا".