شكرا لقرائتكم خبر عن كيفين جونسون: لا أعلم شئيا عن عودة موسيماني للأهلى والزمالك الأقرب للتتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الجنوب إفريقي كيفين جونسون، المدرب العام السابق لفريق الأهلي، عن مفاوضات مسئولي القلعة الحمراء عن عودة مواطنة بيتسو موسيمانى، قائلا: "لأ أعلم شئياً عن تواصل إدارة النادي الأهلي مرة أخرى مع موسيماني لتدريب الفريق الأحمر في حال رحيل البرتغالي ريكاردو سواريز، ولا أتواصل مع موسيماني في الوقت الحالي، وأن الصحف في جنوب أفريقيا تتحدث عن تدريب البونسي وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق لمنتخب المغرب للنادي الأهلي في الفترة القادمة، بعد المفاوضات التي جرت بين الطرفين في الفترة الماضية".

وأضاف الجنوب أفريقي كيفين جونسون، خلال تصريحات تليفزيونية، إن نادي الزمالك الأقرب للتتويج ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، قائلا: "فريق الزمالك يسير بشكل جيد في مباريات الدوري الممتاز هذا الموسم وأعتقد أنه الأقرب للتتويج ببطولة الدوري، على الرغم من المنافسة مع الأهلي ونتائج الأهلي في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم لم تكن جيدة بالشكل المطلوب، والزمالك حقق انتصارات عديدة ترجح كفته في الفوز بمسابقة الدوري، والزمالك يسير بخطى ثابتة منذ الموسم الماضي واستطاع الفوز بلقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي، وفي رأيى أنه الأقرب حالياً للتتويج باللقب في الموسم الثاني على التوالي، وفيريرا مدرب جيد واستطاع توظيف لاعبي فريق الزمالك بشكل فني جيد داخل أرض الملعب وتغلب على النقص العددي ورحيل لاعبين كبار".

وأشار كيفين جونسون أن جماهير القلعة الحمراء لا بد لها أن تصبر على البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للفريق الذي تولى مسئولية تدريب في وقت قصير، قائلا: "سواريز لم يحصل على الفرصة الكافية حتى الآن مع النادي الأهلي، لذلك أطالب جماهير الأهلي بالصبر على سواريز ومنحه الفرصة كاملة في الفترة القادمة، وحريص على متابعة مباريات الأهلي في أفريقيا والدوري، ودائماً ما أتواصل مع سامي قمصان بشكل مستمر في الوقت الحالي".