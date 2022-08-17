شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكتسح إيسترن كومباني برباعية فى آخر مواجهة بالدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى، بقيادة ريكاردو سواريز، لمواجهة إيسترن كومبانى، والمقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ونجح الأهلى في اكتساح إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف، فى مواجهة الدور الأول في أول مواجهة رسمية بينهما، حيث أحرز أهداف الأهلي كل من حسين الشحات وطاهر محمد وأحمد عبد القادر ووليد سليمان، بينما سجل بن عيفية هدف ايسترن كومباني الوحيد.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 62 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 56 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع الإسماعيلى.

في المقابل، ويحتل إيسترن كومبانى المركز السادس عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، جمعها من 30 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 51 هدفا.