شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حواش لـ"الخليج 365": الأهلى والزمالك طلبا ضمى ومددت عقدى مع إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد نادر حواش، لاعب إنبى ومنتخب الشباب تحت 20 عاماً، إنه سعيد بتمديد عقده مع الفريق البترولى لمدة 4 مواسم، مؤكدا أنه جمعته جلسة مع أيمن الشريعى رئيس النادي البترولى اتفقا فيها على كافة التفاصيل الخاصة ببنود التعاقد.

وقال حواش خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه تلقى عروضا من الأهلى والزمالك، فضلا عن عرض هامبورج الألماني، مؤكدا أنه شرف له دخول قطبي الكرة المصرية في تفاوض معه للحصول على خدماته.

وأكد نادر حواش أنه سيكون متواجدا في مباراة طلائع الجيش المقرر لها اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت في تمام السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

ويحتل إنبي المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض الفريق البترولى 30 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل 14 مرة وتلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 34 هدفًا واستقبلت شباكه 35 هدفًا.