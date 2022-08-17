شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عبده يضم 22 لاعبا لقائمة غزل المحلة استعدادا للجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى عبده، المدير الفني لفريق غزل المحلة، قائمة الفريق التى تضم 22 لاعبا استعدادا للسفر إلى الغردقة اليوم الأربعاء لمواجهة الجونة في بطولة الدورى المصرى الممتاز، وجاءت القائمة تضم كلا من:

حراسة المرمي: عمرو شعبان، محمود الحضري.

خط الدفاع: خالد سامي، معاذ الحناوي، مصطفى العش، إيهاب سمير، هاني عادل، يحيى حامد، السيد الشبراوي.

خط الوسط: بسام ماهر، إبراهيم صلاح، أحمد الشيخ، خالد الأخميمي، محمد بازوكا، إبراهيما كونيه، حميد ماو، أحمد الندري، باولن فوافى، وليد مصطفى، هشام عادل.

خط الهجوم: عبده يحيي، عبد الرحمن "أجويرو".

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره الجونة غدا الخميس ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر إقامتها على استاد خالد بشارة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 12 مباراة والهزيمة في مثلها.