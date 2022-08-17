شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى مهدد بإيقاف القيد المحلى والأفريقى بسبب مستحقات معين الشعبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادي المصري خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بخصوص الغرامة التي تم توقيعها على النادي البورسعيدي، بسبب الشرط الجزائي ومستحقات معين الشعباني مدرب الفريق السابق، بعدما فشلت محاولات فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين في وقت سابق.

ونص خطاب الفيفا للنادي المصري على أنه في حالة عدم سداد النادي المصري الغرامة المُوقعة لمعين الشعباني، والمقدرة بحوالى 275 ألف دولار، خلال 45 يوم من تاريخه سيُمنع النادي المصري من القيد لمدة 3 فترات محلياً و قارياً.

وتقدم معين الشعباني، المدير الفني السابق للنادي المصري، بشكوى ضد النادى للفيفا، وذلك بعد فشل مفاوضات فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، حيث طالب الشعبانى بالحصول على الشرط الجزائي فى عقده والمقدر بحوالى 160 ألف دولار إلى جانب مستحقات آخر شهرين.

من جانبه، كشف عاطف مبروك، نائب رئيس النادي المصري، عن تقدم ناديه بمذكرة رسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم، ضد معين الشعباني المدير الفني السابق للفريق، للحفاظ على حقوق النادى البورسعيدي بعد تعيين جهاز فنى جديد للفريق بقيادة حسام حسن، دون فسخ التعاقد مع التونسى بسبب تعقد المفاوضات بين الطرفين.

وقال عاطف مبروك فى تصريحات لليوم السابع: "قدمنا مذكرة للحفاظ على حقوق النادي فقط، تتضمن إثبات تغيب الشعباني وانقطاعه عن التدريبات منذ مباراة بيراميدز في الدوري العام، وعدم استجابته لرسائل الإدارة، وهو ما استوجب تعيين مدير فني جديد للفريق".

وأضاف مبروك: "معين الشعباني فاجأنا بالسفر إلى تونس بعد مباراة بيراميدز وتواصلنا معه لكنه لم يستجب لنا، ولذلك قدمنا المذكرة لاتحاد الكرة".