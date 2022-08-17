شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مغربى: العودة للأهلى شرف كبير وشاركت فى 3 مباريات فقط مع تيبليتسه التشيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مغربى، لاعب النادى الأهلى المعار إلى نادى تيبليتسه التشيكي، أنه تحت أمر النادى الأهلى فى أى وقت، ولدى بند فى عقدى يضمن لى المشاركة بنسبة 70%.

وقال محمد مغربى فى مداخلة بالفيديو مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "القانون فى جمهورية التشيك يضمن مشاركة اللاعبين بشكل منتظم سواء مع الفريق الأول أو الرديف".

وأضاف مغربى: "شاركت فى 3 مباريات فقط مع الفريق الأول لنادى تيبليتسه حتى الآن، ولدى بند فى عقدى يضمن لى المشاركة بنسبة 70%، ولا توجد صعوبة فى التعامل مع المدير الفنى وزملائى بسبب اللغة".

وأوضح مدافع الأهلى المعار: "العودة للاهلى شرف كبير وأنا رهن إشارة النادى، ولكن لم يتواصل معى أى مسئول فى الأهلى حتى الآن بخصوص العودة".

وتابع محمد مغربى: "علمت أن هناك 5 عروض محلية للحصول على خدماتى بالإضافة لعرض خارجى". وأضاف مغربى: "حزنت بسبب تراجع مستوى الأهلى لكنى أدرك أنه أمر طبيعى بعد الإنجازات الكبيرة لهذا الجيل خلال الـ3 سنوات الماضية".