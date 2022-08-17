حازم إمام: أعتذر لأبوجبل.. وفيتوريا لم يقل أنه لن يضم لاعبين من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، لم يقل أنه لن يضم لاعبين من الأهلي، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين متاحين بالنسبة له.

وقال إمام في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس1": "فيتوريا لم يكن في حساباتنا لأن طلباته المادية عالية جدا، وسوزا اعتذر بسبب أسباب أسرية، ولم نتطرق لعرض الأهلي أثناء المفاوضات مع روي فيتوريا، وعدم توليه مسؤولية تدريب منتخب وطني من قبل لا يقلل منه".

وأضاف: "لا صحة لما تردد عن رفض بعض المدربين لتدريب منتخب مصر، بسبب تحريض كارلوس كيروش".

وواصل: "أعتذر لأبوجبل إذا كان حزين بسبب تصريحاتي ضده، ولا أحب الانتقاد بعنف وكنت أشعر بالحزن بعدما خرج للحديث عن هجوم الناس عليه".

وتابع: "سنعطي كيروش وجهازه المعاون مستحقاتهم المتبقية لأن هذا الأمر من حقهم، واتخذنا هذا القرار من مدة".

وأكمل: "أحب إيهاب جلال بشكل كبير، وأعتذر له والكرة ظالمة بشكل كبير، وقلت له أنني لست ضده كشخص ولكن كفكرة، ولست ضده وأقول دائماً أنه من أفضل المدربين في مصر، ونحن ظلمناه بالطبع".

وأضاف حازم إمام: "فيتوريا لم يقل أنه لن يضم لاعب من الأهلي، هو لم يتحدث مطلقاً وله مطلق الحرية في اختيار اللاعبين وجميع اللاعبين متاحين بالنسبة له".

وتابع: "فيتوريا قال لنا أنه لاحظ أنه لا يوجد لاعبين أعمارهم 22 و23 عاماً في الدوري المصري، وكان هذا سبب انضمام هذه الأعمار لدوري 2001 بالتنسيق بين فيتوريا وعامر حسين".

وأردف: "فيتوريا لم يقل أنه لا يريد عنصر مصري في الجهاز الفني لمنتخب مصر، ومن الممكن أن يتواجد عنصر مصري في الجهاز ولكن لن يكون هناك إجبار بذلك الأمر، وفرص انضمام عنصر مصري للجهاز كبيرة".

وواصل: "فيتوريا يريد إقامة معسكر في شهر سبتمبر لمعرفة اللاعبين، وتجربة بعض اللاعبين ولكن المباريات الأولى لن تكون قوية ونحاول أن نخوض مباراتين وديتين".

واختتم عضو اتحاد الكرة: "قد نواجه الأرجنتين في شهر نوفمبر المقبل، ولكن لم نتوصل لإتفاق نهائي بسبب الاختلاف في التوقيت".