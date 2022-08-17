اتحاد الكرة: لم نحدد موعد نهائي كأس مصر.. ولا خلاف مع رابطة الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه لا يوجد خلاف بين الاتحاد ورابطة الأندية، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد موعد نهائي كأس مصر.

وقال الكومي في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "تصريحي بشأن عدم انضمام لاعبي الأهلي في معسكر منتخب مصر، كان قصدي به اللاعبين المصابين بالفريق وليس الدوليين، وانضمام اللاعبين سواء من الأهلي أو أي فريق أخر لمنتخب مصر سيكون بقرار فني من روي فيتوريا".

وأضاف: "كلاتنبرج قال لنا أنه جاء لتطوير التحكيم المصري، وقال أن لدينا حكام جيدين، وسيعقد معسكر للحكام يضم 40 حكماً، وجمال علام أكد له أنه سيكون دعم من اتحاد الكرة له".

وتابع: "منتخب مصر الأولمبي لن يشارك في الدور الأول، ولذلك طلب ميكالي عقد معسكر لرؤية اللاعبين ورؤية قدراتهم".

وأكمل: "يجب أن يبدأ منتخب مصر مبارياته من الأدنى إلى الأعلى، والشركة الراعية اقتربت من عقد مباراة ودية مع منتخب الأرجنتين، وبلجيكا طلبت خوض مباراة مع منتخب مصر عن طريق أحد الشركات، وقد تقام أحد المباراتين في الإمارات، وبالتأكيد سيلعبوا بكامل نجومهم لاستعدادهم لكأس العالم".

وواصل عضو اتحاد الكرة: "عامر حسين سيعرض على المجلس في جلسته المقبلة، المواعيد المتبقية لبطولة كأس مصر، ونهائي الكأس سيقام بحضور 5 آلاف مشجع بواقع 2500 مشجع لكل فريق، ولم يتم تحديد موعد نهائي الكأس".

وأضاف: "هناك انسجام وترابط بين رابطة الأندية واتحاد الكرة، وليس هناك خلاف بين الرابطة واتحاد الكرة، وسيكون هناك تعاون بيننا لإقامة بطولة محترمة".

واختتم: "أعتقد أنه سيتم الاستغناء عن المدير الفني لاتحاد الكرة وهذا هو الاتجاه داخل الاتحاد، ونرحب بقدوم كيروش وفينجادا في أي وقت، وسيتم تشكيل لجان لتطوير اللعبة".