مصدر لمصراوي: زيزو وصلته عروض إنجليزية.. والأمر بيد إدارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أفاد مصدر بأن لاعب نادي الزمالك، أحمد سيد "زيزو" قد جذب انتباه عدة أندية إنجليزية للحصول على خدماته.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن من بين العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية من انجلترا كانت من ناديي نوتنجهام فورست ونادي ويجان.

وأوضح المصدر أن اللاعب صاحب الـ 26 عامًا قد وجه كافة العروض التي وصلته خلال الفترة الماضية إلى مجلس إدارة نادي؛ للبت في أمره إذ قرر عدم استخدام بند الشرط الجزائي في تعاقده نهائيًا.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن يرغب في الاستمرار بصفوف الفريق وترك حسم العروض التي وصلته لمجلس إدارة ناديه.

ويتصدر جناح جدول ترتيب هدافي النسخة الجارية من بطولة الدوري برصيد 19 هدفًا، كما يتصدر أكثر صانعي الأهداف خلال النسخة ذاتها برصيد 12 هدفًا.