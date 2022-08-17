لاعب الأهلي المعار لتيبليتسه يكشف عن موقفه من العودة للدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

علق محمد مغربي لاعب الأهلي الشاب المعار تيبليتسه التشيكي على تجربة احترافه، مؤكدا على قلة مشاركته مع فريقه.

وقال مغربي في تصريحات عبر "أون تايم سوبرت": "شاركت في ثلاث مباريات فقط خلال الموسمين وعندما لا ألعب مع الفريق الأول أشارك مع الفريق الرديف، وهنالك نسبة مشاركة في عقدي 70%"

وأكمل: "أنا معار من النادي الأهلي وهي ممتدة موسمين ونصف وعندما يحتاجني النادي سأعود فورا، ولم يحدث تواصل معي من أي مسؤول في النادي"

وأضاف: "كان هناك حديث معي من خمسة نوادي في مصر ولكني لا أعرف أسماء الأندية النادي من يعلم كل شىء، والمقابل المادي هنا ليس أفضل شيء ونحن نعلم هذا من قبل السفر"

وأردف: "كنت حزين على أداء الأهلي في الدور الثاني ولكن كان هناك إجهاد كبير خصوصا مع ضغط المباريات والبطولات الكثير"

وأوضح: "لو تم استدعائي من المنتخب الأوليمبي بالتأكيد سأتواجد فهذا شرف كبير لي وأنتظره دائما، وشيتوس يتواصل معي كل فترة"