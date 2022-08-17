اتحاد الكرة يُعلن.. الصباحي يُدير مواجهة ايسترن كومباني والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمد الصباحي لإدارة مباراة الأهلي وايسترن كومباني في اللقاء الذي يقام مساء غد الأربعاء ضمن حسابات الأسبوع الـ31 من مسابقة دوري we المصري.

وأفادت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري عبر "فيسبوك" مساء الثلاثاء، أن محمد الصباحي سيتولى الإدارة التحكيمية لمباراة الأهلي والمصري، ومعه أحمد نوفل وعمر فتحي.

وسيكون عمرو عايد حكمًا رابعًا، في المقابل سيتولى مصطفى الشهدي حكم الفيديو على أن يساعده هاني خيري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة من 29 مباراة، بينما يقع ايسترن كومباني في المركز الـ16 برصيد 28 نقطة من 30 مباراة.