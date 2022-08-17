بعد أنباء القبض عليه.. مرتضى يظهر في جولة تفقدية بنادي الزمالك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نشرت حسابات رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، صورًا مساء اليوم الثلاثاء له متفقدًا النادي ومقابلاً لأعضاء الجمعية العمومية.

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف على قطاع كرة القدم في نادي الزمالك قد نفى ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي حول القبض على والده مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقال أمير في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، إن الكلام المتداول غير صحيح، ووالده بخير ويتواجد في مقر النادي ولم يحدث أي شئ غير طبيعي.

وأصدرت محكمة مستأنف الاقتصادية، الأربعاء الماضي، حكمًا بتخفيف حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من سنة إلى شهر واجب النفاذ، في قضية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقضى الحكم بحبس مرتضى منصور لمدة عام واحد مع الشغل، واستأنف مرتضى منصور أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم، ليصبح واجب النفاذ فورا، بحسب ما أشار إليه محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي.