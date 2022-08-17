الامارات | منتخب السيدات يواجه سورية ودياً في 3 مباريات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم ثلاث مباريات ودية أمام نظيره السوري في 17 و19 و21 الجاري، وذلك على ملعب «ذياب عوانة» في مقر اتحاد الكرة بدبي. وتأتي المباريات الودية الثلاث ضمن استعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة. واستعد منتخب السيدات للتجارب الودية الثلاث، من خلال حصص تدريبية تحت قيادة البرازيلية كاميلا أورلاندو، مدربة الفريق.