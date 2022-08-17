الامارات | انطلاق دورة مقيمي وحكام الصالات بإشراف الإسباني غالان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت يوم أمس، فعاليات الدورة التدريبية الدولية لمقيمي وحكام كرة الصالات، وذلك في مركز شباب عجمان وتستمر حتى 20 الجاري، تحت إشراف الخبير الدولي الإسباني بيدرو غالان، مسؤول حكام كرة الصالات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومشرّع قوانين اللعبة، وذلك بهدف اطلاع وتنوير الحكام والمقيمين بآخر التحديثات التي طرأت على قوانين اللعبة.

من جهة أخرى، أكدت اللجنة التنفيذية لكرة الصالات مواعيد ومكان إقامة مباريات الجولة الأولى لكأس الاتحاد، والتي ستنطلق في 21 الجاري، حيث يلعب خورفكان مع الحمرية في صالة خورفكان، ويلعب مليحة مع كلباء في صالة مليحة، بينما تستضيف صالة البطائح مباراة الشارقة مع دبا الحصن، على أن تنطلق جميع المباريات الساعة السابعة مساء، وسيكون البطائح في دور الانتظار.