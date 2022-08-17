الامارات | العين يواجه منتخب السعودية في «دولية الطائرة» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتصدر مواجهة فريق العين للكرة الطائرة أمام المنتخب السعودي، الساعة السابعة مساء اليوم، المشهد في ثاني أيام بطولة العين الدولية المقامة حتى 21 الجاري على الصالة البنفسجية المغطاة باستاد خليفة بن زايد، بمدينة العين، بينما في بقية المواجهات يواجه الجيل الصاعد الجزائري منافسه الأهلي السعودي في الساعة الثالثة عصراً، ويلتقي الزمالك المصري مع العربي الكويتي في الخامسة عصراً أيضاً.

وقال قائد فريق العين، محمد شمل، إن البطولة الدولية محطة مهمة للفريق من أجل التجهيز للموسم الجديد. وأوضح في تصريحات صحافية أن تشكيلة الفريق تشهد بعض الغيابات بداعي الإصابة، لكن البدلاء في كامل الجاهزية».