الامارات | العين يختتم معسكر النمسا بمواجهتين في يوم واحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم فريق العين معسكر النمسا بخوض مباراتين وديتين في يوم واحد، اليوم، وتحديداً خلال ست ساعات فقط بطلب من مدرب الفريق، الأوكراني ريبروف، من أجل زيادة درجة التحمّل لدى لاعبي الفريق.

وسيخوض الودية الأولى الساعة الواحدة من ظهر اليوم بتوقيت الإمارات في مواجهة فريق رييد المنتمي لدوري الدرجة الأولى النمساوي، على أن تنطلق المواجهة الثانية في الساعة السابعة مساءً أمام فريق راكا براتيسلافا السلوفاكي المنتمي للدرجة الثانية. وتعود بعثة العين الجمعة إلى الدولة.