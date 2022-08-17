الامارات | رابطة المحترفين تعتمد تعديلات «تراخيص الأندية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت رابطة المحترفين الإماراتية، صباح أول من أمس، ورشة عمل تراخيص الأندية، تحضيراً لانطلاق دورة التراخيص 2023-2024، وذلك بنظام الاتصال المرئي عن بُعد.

وشهدت الورشة التي شارك فيها مسؤولو التراخيص والمالية في الأندية المحترفة، تعديلات على بداية الدورة، حيث تقرر أن تبدأ في أغسطس، وتنتهي في مايو من العام التالي، بحيث يتم رفع المستندات عبر نظام التراخيص الإلكتروني CLAS، بداية من أغسطس، كما شهدت التعديلات في لائحة تراخيص الأندية لموسم الترخيص 2023-2024 الاقتصار على الرخصة الآسيوية، وتغيير موعد إصدار الرخصة، بحيث أصبحت خلال مايو، وتأتي هذه التعديلات بناءً على تعديلات الاتحاد الآسيوي، وتغيير الروزنامة السنوية للاتحاد القاري، بدءاً من موسم 2023 - 2024.

واستعرض ستيوارت لارمان، مدير إدارة تطوير وتراخيص الأندية بالرابطة، المشروعات التطويرية المرتبطة بالتراخيص، والتي تهدف للارتقاء بمنظومة العمل، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.

بدوره، قدّم عبدالله مبارك، ضابط أول تراخيص الأندية بالرابطة، أبرز التعديلات التي طرأت على لوائح التراخيص في الدورة الجديدة، والبرنامج الزمني لتقديم المستندات المطلوبة.