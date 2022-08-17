الامارات | «جولي» بطل كأس الوثبة في سان سباستيان بإسبانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الجواد الناشئ «جولي دو فاوست» لسعيد بن محمد القاسمي، وبإشراف شارل جوردين، وقيادة مايكل فولون، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز البالغة جائزته 10 آلاف يورو، والتي أقيمت أول من أمس، بمضمار سان سباستيان الإسباني.

وشارك في السباق البالغ طوله 2000 متر ثمانية خيول عربية في سن ثلاث سنوات فقط، وتمكن «جولي دو فاوست» من تحقيق الفوز، بقيادة مايكل فولون في المراحل النهائية، ليخطف اللقب بفارق عنق عن «صن عامر» لمزرعة دو جراند كورجيون.

وسجل البطل زمناً وقدره 2:19:61 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «جاكادي دو كروات» لسلمان العبد الغني، بإشراف شارل جوردين وقيادة كوتريز فال.